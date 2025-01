Bayern, Eberl: “Non stiamo trattando con Dani Olmo”

Il Barcellona deve far fronte alla grana del mancato inserimento della lista per la Liga di Dani Olmo. Una situazione, questa, che se non sbloccata a breve può addirittura portare all’addio dell’asso spagnolo.

Tante le big che attendono novità dalla vicenda e tra queste c’è anche il Bayern Monaco, che però, alla Bild, per bocca del dirigente Max Eberl, ha reso noto che un’eventuale operazione per lo spagnolo, che conosce dai tempi in cui erano insieme al RB Lipsia, non è una priorità al momento.

Queste le sue parole: “Dovrò leggere le normative spagnole per capire cosa significhi tutto questo, registrato, non registrato. Non ne so abbastanza. Ma non è qualcosa su cui stiamo realmente lavorando”.

Alla domanda se crede che Olmo sia un buon giocatore, Eberl ha risposto in modo ironico: “Se dicessi di no ora, sarei davvero pessimo nel mio lavoro”.

Foto: Instagram Bayern