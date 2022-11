Bayern, contro l’Inter c’è un Ibrahimovic in panchina. Ecco chi è l’attaccante tedesco classe 2005

Leggendo le distinte di Bayern Monaco-Inter abbiamo notato la presenza tra le fila bavaresi di Arijon Ibrahimovic. Si tratta di un attaccante, di nazionalità tedesca, classe 2005. Compirà 17 anni il prossimo dicembre. E’ alla seconda convocazione in prima squadra, la prima è arrivata 2 settimane fa in Bundesliga, contro l’Hofffenheim, senza però ancora edordire.

Se ne parla un gran bene, ha numeri pazzeschi nelle giovanili del Bayern, con la Primavera bavarese ha realizzato 7 gol, ai quali si aggiungono due assist in 6 partite. E’ di origini kosovare ma ha scelto la nazionalità tedesca.

Chissà che non possa esordire proprio in serata contro io nerazzurri.

Foto: twitter Germania