Bayern, buone notizie per Kim. Il difensore farà il servizio militare online

Buone notizie per Kim Min-jae difensore del Bayern, ex Napoli. Il difensore sta svolgendo il servizio militare obbligatorio ma non si trova però in patria, ma seguirà le “lezioni” online grazie a un accordo speciale con il governo della Corea del Sud.

Lo riferisce il quotidiano tedesco Bild: l’ex giocatore del Napoli può svolgere il servizio militare obbligatorio di 18 mesi grazie a un permesso speciale che è tenuto a rispettare e che gli impone di connettersi per uno a due ore alla settimana. Un privilegio che nel Paese asiatico spetta agli atleti più importanti e alle pop star.

Kim gode di questo permesso speciale grazie ai suoi successi ottenuti in campo sportivo.

Per altri giocatori, ricordate Son del Tottenham, fu invece obbligatoria la presenza in patria.

