Araujo al Bayern: a gennaio il trasferimento in Germania è difficile

Il Bayern Monaco vuole Ronald Araujo. Lo riferisce Mundo Deportivo, secondo cui il tecnico dei bavaresi Thomas Tuchel avrebbe avuto nei giorni scorsi un colloquio con il direttore sportivo Christoph Freund, nel quale avrebbe manifestato la sua intenzione di accogliere in squadra il difensore del Barcellona. Il Bayern avrebbe offerto uno stipendio migliore. Tuttavia, il giocatore ha già detto “no” alla loro proposta di partire quest’inverno, anche se potrebbe esserci un’altra occasione in estate.

Ad Araujo non interessa il denaro, ciò che lo tenta è l’aspetto sportivo. È molto competitivo e vuole vincere molti titoli. E al Bayern potrebbe ambire alla Champions League ogni anno. È evidente che il club tedesco è un progetto consolidato, mentre quello del Barça è in crescita. Per questo motivo, l’uruguaiano vuole vedere come si evolve la situazione del Barça in questa stagione. Si trova molto bene nel club blaugrana, ma aspetterà l’evoluzione della situazione.

Foto: Instagram Araujo