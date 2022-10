Bayer Leverkusen, Xabi Alonso si presenta: “Sfida che mi attira molto. Rosa di grande qualità”

Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Bayer Leverkusen. Lo spagnolo, che finora ha guidato la la seconda squadra della Real Sociedad, si è così presentato all’inizio della sua nuova avventura in Bundesliga: “Conosco il Leverkusen, ho giocato in Germania e so che è un club eccellente. Il Bayer ha sempre avuto grandi giocatori, vedo molta qualità anche nella rosa attuale. Questa sfida mi attira molto”.

Foto: Bayer Leverkusen Instagram