Bayer Leverkusen, ufficiale il rinnovo di Stepanov

Il Bayer 04 Leverkusen ha prolungato il contratto fino al 2027 con il giovane attaccante, Artem Stepanov. L’ucraino è un punto di forza della squadra giovanile del campione di Germania e di Coppa di Germania. Artem Stepanov si è sviluppato in modo eccezionale sia dal punto di vista atletico che calcistico qui a Leverkusen”, ha dichiarato Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer 04. Anche Kim Falkenberg, responsabile del reclutamento, ha un’alta considerazione per l’attaccante. “Artem è maturato e ha acquisito molta fiducia in se stesso. Lo ha dimostrato nelle sue apparizioni nella campionato Primavera e nella UEFA Youth League. Può e deve continuare su questa strada. Siamo molto felici di averlo con noi per il futuro”.

Stepanov, con il rinnovo del contratto a Leverkusen, ha raggiunto un primo obiettivo. “Volevo affermarmi in Germania per una carriera da professionista. Ci sono riuscito, e in un top club”, afferma Stepanov. “Quello che posso imparare qui è di inestimabile valore. Lavorerò sodo e farò del mio meglio per cogliere le mie opportunità”

Foto: logo Bayer