Bayer Leverkusen travolgente: 5-1 al Friburgo. Poker di Schick, 3 assist di Wirtz

Il Bayer Leverkusen ne fa 5 al Friburgo nel posticipo della Bundesliga del sabato. Grande protagonista è Patrick Schick, che segna addirittura un poker strepitoso: al primo minuto di recupero del primo tempo, poi nella ripresa ne fa 3 in 10 minuti fra il 67′ ed il 77′. L’altro gol per la squadra di Xabi Alonso è stato quello del solito Wirtz al 51′, con lo stesso giocatore che aveva inizialmente sbagliato un calcio di rigore, per poi rifarsi realizzando anche ben 3 assist. Il gol di Grifo al 55′ è valso solamente per riaprire momentaneamente il match per gli ospiti.

Foto: sito Bayer Leverkusen