Bayer Leverkusen, stagione finita per Terrier: rottura del tendine d’Achille

Terribile colpo per il Bayer Leverkusen. Colpito al tendine d’Achille in occasione della vittoria delle Aspirine contro il Borussia Monchengladbach, Martin Terrier dovrà saltare il resto della stagione:”Il Bayer 04 dovrà fare a meno di Martin Terrier per il resto della stagione 2024/25. L’attaccante francese ha subito una rottura del tendine d’Achille destro all’inizio della partita di Bundesliga di ieri contro il Borussia Mönchengladbach (3-1). Un esame RMN del 27enne ha confermato questa diagnosi domenica”, si legge nella nota ufficiale.

Foto: Instagram Terrier