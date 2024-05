Bayer Leverkusen-Roma: ultime notizie, quote e streaming

Serve un’impresa alla Roma di Daniele De Rossi alla BayArena dopo la sconfitta casalinga la scorsa settimana all’Olimpico. Rimontare lo 0-2 a questo Bayer Leverkusen, fresco campione di Germania, appare sulla carta molto difficile. Due formazioni che già lo scorso anno si erano sfidate proprio nelle semifinali di Europa League. Nella passata stagione furono però i giallorossi a conquistare la finale, merito della vittoria per 1-0 all’andata e dello 0-0 in Germania.

Quest’anno il team tedesco è praticamente invincibile, sono infatti ben 48 partite consecutive che non perde. Nell’ultimo turno di Bundesliga, la squadra di Xabi Alonso ha battuto l’Eintracht Francoforte, quella di De Rossi ha pareggiato in casa contro la Juventus. Viste le premesse, serve quasi un miracolo ai giallorossi per conquistare il pass per la finale di Dublino.

Daniele De Rossi ha pochi dubbi sulla formazione da schierare alla BayArena. Tra i pali Svilar, decisivo con le sue parate nell’ultima gara contro la Juventus. Nel ruolo di terzino destro ci sarà Celik al posto di Karsdorp, protagonista in negativo dell’errore dello 0-1 nella gara d’andata. La retroguardia sarà completata da Mancini, Smalling e Spinazzola. In mezzo al campo il solito trio formato da Cristante, Pellegrini e Paredes. In avanti El Shaarawy, Lukaku e Dybala, anche se sono da valutare le condizioni dell’argentino, uscito malconcio a fine primo tempo nell’ultimo match di campionato.

Xabi Alonso schiererà invece il suo Bayer nella formazione tipo, classico modulo 3-4-3 con Kovar tra i pali e trio di difesa composto da Stanisic, Tah e Tapsoba. Sulle corsie esterne agiranno Frimpong e Grimaldo, al centro il duo Palacios-Xhaka. In attacco toccherà ad Adli e Wirtz sugli esterni, a supporto dell’unica punta Boniface.

I tedeschi partono nettamente in vantaggio nei pronostici sui siti per le scommesse sulle partite di calcio di Europa League. Il successo dei padroni di casa è infatti dato a 1.55 contro il 5.53 degli ospiti. Il pareggio è invece pagato a 4.25. I tedeschi al momento sono anche i maggiori candidati alla vittoria della seconda competizione continentale per i principali Bookmakers.

Bayer Leverkusen-Roma sarà trasmessa in diretta ed in chiaro su Rai1, oltre che sulle piattaforme di Sky Sport e DAZN per tutti gli abbonati. In alternativa disponibile anche in streaming su pc e dispositivi mobili tramite le app Raiplay, Sky Go e Now Tv.