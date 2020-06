Bayer Leverkusen: occhi puntanti su Tavares, ma solo in caso di qualificazione alla Champions

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Germania, il Bayer Leverkusen avrebbe messo gli occhi su Tomas Tavares, talento del Benfica valutato fra i 20 e i 25 milioni di Euro. La trattativa, tuttavia, potrebbe decollare solamente in caso di qualificazione alla Champions League delle Aspirine per la prossima stagione. Infatti, come ha dichiarato l’ad Rudi Voller: “Se non entriamo in Champions League, la finestra estiva di trasferimenti sarà più tranquilla per noi.”

Foto: sito ufficiale SL Benfica