Bayer Leverkusen, frattura al perone per Adli. Rientra a fine gennaio

Grana per il Bayer Leverkusen che perde uno dei suoi giocatori chiave, come Amine Adli. Il giocatore ha subito una frattura del perone nel corso della gara con il Brest in Champions.

Questa la nota del club: “Il Bayer 04 sarà privo di Amine Adli per un lungo periodo. L’attaccante ha riportato una frattura al perone sinistro durante la partita di UEFA Champions League dei campioni tedeschi contro lo Stade Brest (1:1) ieri sera. Adli sarà operato questo pomeriggio presso la clinica ATOS Orthoparc dal dottor André Morawe e dal medico di squadra Philipp Ehrenstein. Il 24enne marocchino completerà poi la riabilitazione presso il “Werkstatt”, il centro di allenamento e riabilitazione del Leverkusen nella BayArena. Si prevede che Adli sarà fuori gioco fino al gennaio 2025”.

Foto: logo Bayer Leverkusen