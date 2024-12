Il rinnovo è stato reso possibile grazie alla riconoscenza di Wirtz verso il club, che lo ha accolto e fatto crescere calcisticamente sin dal suo arrivo dal Colonia a soli 16 anni. Con tale accordo, il 21enne diventerà il giocatore più pagato nella storia del Bayer, pur mantenendo un ingaggio significativamente inferiore rispetto a quanto avrebbe potuto guadagnare trasferendosi in un altro club di alto livello.

Wirtz, autore di 6 gol in Bundesliga e 5 in Champions League in questa stagione, si conferma il fulcro del progetto sportivo del Leverkusen.