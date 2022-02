Bayer Leverkusen e Vitesse, focus sulle rivali di Atalanta e Roma

Questa mattina sono stati ufficializzati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Europa League e Conference League. L’Atalanta è stata abbinata al Bayer Leverkusen, mentre la Roma al Vitesse. Scopriamo insieme i prossimi avversari delle italiane.

BAYER LEVERKUSEN

POSIZIONE IN CLASSIFICA: Terzo nella Bundesliga.

MODULO: 4-2-3-1

FORMAZIONE TIPO: Hradecky; Bakker, Hincapie, Tah, Frimpong; Andrich, Demirbay; Diaby, Wirtz, Bellarabi; Schick.

PUNTI DI FORZA: Bellarabi (276 presenze con le aspirine), Schick (già 20 gol in campionato), Wirtz (18 anni, valore di mercato 70 mln), Azmoun (prelevato dallo Zenit, attualmente infortunato).

ALLENATORE: Gerardo Seoane, nato nel 1978, dall’estate scorsa sulla panchina del Leverkusen. È stato per tre anni tecnico dello Young Boys, con cui ha vinto 3 Super League e 1 Coppa Nazionale. Per lui anche esperienze in Champions e Europa League con il club di Berna.

VITESSE

POSIZIONE IN CLASSIFICA: Sesto nella Eredivise.

MODULO: 3-4-1-2

FORMAZIONE TIPO: Schubert; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Eli Dasa, Tronstad, Bero, Wittek; Gboho; Openda, Grbic.

PUNTI DI FORZA: Grbic, Bazoer.

ALLENATORE: Thomas Letsch, nato nel 1968, dal 2020 sulla panchina olandese. Lo scorso anno ha condotto la squadra al quarto posto e alla finale di Coppa d’Olanda, persa con l’Ajax.

A cura di Claudio Mele.

FOTO: Sito Bayer Leverkusen