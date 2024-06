Baumgartner sfiora il gol, la Francia passa in vantaggio con l’autorete di Wober: 1-0 all’intervallo

La Francia conduce per 1-0 sull’Austria al termine della prima frazione di gioco. La prima grande occasione della gara arriva al minuto 35 ed è per l’Austria:cross dalla sinistra, Sabitzer fa la sponda per Baumgartner che tira ma non colpisce bene, Maignan si oppone ma l’arbitro incredibilmente non concede l’angolo. Ma pochi minuti dopo è la Francia a passare in vantaggio: grande azione sulla destra di Mbappe, cross in mezzo dal fondo del numero 10 e clamoroso autogol di Wober, che nel tentativo di anticipare Griezmann ha colpito di testa indirizzando il pallone sul secondo palo.

Foto: Instagram Francia