BAUMGARTNER, IL GENIO DELL’HOFFENHEIM

Quarto posto in campionato, vittoria nel derby ed ingresso in zona Champions. Una serata da favola per l’Hoffenheim e per Christoph Baumgartner, autore della doppietta decisiva nei minuti finali che ha ribaltato il gol dello Stoccarda. Due reti che certificano il grande campionato dell’austriaco, genio dei blu tedeschi.

Baumgartner è il fiore all’occhiello delle giovanili dell’Hoffenheim, in cui milita dal 2017. Austriaco di nascita, il trequartista esordisce in Bundesliga nel 2018, a 19 anni. Entra in pianta stabile nel club nella stagione seguente, quando totalizza 26 presenze, 7 reti e 4 assist. L’Hoffenheim termina così al sesto posto, qualificandosi per l’Europa League. L’anno successivo, stagione 2020/21, è ancora più centrale, raccogliendo più di 40 presenze in tutte le competizioni e mettendo assieme 9 gol e 7 assist. In questo campionato sono cinque i gol messi a segno, ma tutti decisivi. Il suo valore di mercato è stimato in una ventina di milioni, per la gioia dell’Hoffenheim che se lo gode.

Baumgartner è anche tra i gioielli più preziosi della nazionale austriaca. Il suo debutto in nazionale maggiore risale al 4 settembre 2020, nel successo per 1-2 contro la Norvegia in Nations League. Tre giorni dopo invece realizza la sua prima rete con la selezione austriaca, nella sconfitta per 2-3 contro la Romania. Con l’Austria partecipa anche ad Euro 2020 disputato la scorsa estate, giocando da titolare tutte e quattro le partite dei biancorossi, realizzando il gol del decisivo 1-0 contro l’Ucraina, che vale il passaggio del turno. Con la sua Austria è caduto solo dinanzi all’Italia, seppur ai supplementari, disputando l’ennesima bella prestazione della sua giovane carriera. Il futuro è dalla sua parte.

FOTO: Sito Hoffenheim