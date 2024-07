Baumgartner: “Eliminazione? È uno dei giorni più tristi della mia vita. Mi sento vuoto”

Christoph Baumgartner, centrocampista dell’Austria, non le manda a dire dopo l’eliminazione da EURO 2024 subita per mano della Turchia: “È uno dei giorni più tristi della mia vita, ad essere onesti. È davvero difficile trovare le parole giuste: volevamo vincere questa partita, abbiamo dato tutto quello che avevamo ma alla fine non è stato abbastanza, doveva andare così. È davvero un giorno triste per noi”, ha detto ai canali ufficiali della UEFA.

“Il pressing nostro non è stato così buono e abbiamo subito gol su calcio piazzato. C’è stata sfortuna ma abbiamo reagito: abbiamo carattere, non molliamo mai. Alla fine abbiamo avuto delle grandi occasioni per pareggiare la partita, soprattutto io, ma forse doveva andare così. È davvero difficile da descrivere cosa provo, non sento niente, zero. È dura, ma tra qualche giorno ci renderemo conto che abbiamo giocato un ottimo Europeo. Non oggi, non domani. Ci vorrà del tempo”.

Foto: Instagram Baumgartner