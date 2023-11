BATURINA, IN CROAZIA E’ IL NUOVO MODRIC

Un giovane che si sta facendo notare a livello europeo e che è seguoto molto da vicino da diversi club (tra cui in particolare l’Atalanta) è Martin Baturina, il giovane fenomeno della Dinamo Zagabria. Classe 2003, 20 anni compiuti a febbraio, è diventato un nome caldo nel calcio europeo. La sua versatilità nel coprire tutti i ruoli della mediana lo ha reso particolarmente attraente per i club di alto livello. In particolare, però, Baturina è un trequartista, dotato di un ottimo piede e propensione offensiva.

Con 34 partite e 6 goal, Baturina ha dimostrato le sue capacità nel corso dell’ultimo campionato con il club di Zagabria. Queste prestazioni si sono sommate a 13 apparizioni in tornei nazionali e 3 nella prestigiosa Champions League, che lo rendono davvero molto appetibile.

La valutazione di Baturina è salita notevolmente negli ultimi due anni. Ora per assicurarsi il giovane talento è necessario un investimento di 12-15 milioni di euro, come riporta Transfermarkt.

In Croazia, Baturina è stato paragonato a grandi nomi come Modric per la sua capacità di muoversi liberamente in campo e per il suo stile di gioco intelligente.

Lo scorso 12 ottobre, è stato inserito nella lista dei 25 finalisti del Golden Boy, i migliori giovani talenti Under 20, dell’ultima annata.

Nato a Spalato, anche suo padre Mate e suo fratello maggiore Roko sono calciatori professionisti, ma non ai suoi livelli. Dopo gli inizi nel settore giovanile dell’Hajduk Spalato, nel 2017 passa alla Dinamo Zagabria che lo aggrega nel settore giovanile. Ha esordito in prima squadra il 16 maggio 2021 in occasione dell’incontro di 1.HNL vinto 0-3 contro l’HNK Gorica.

La carriera del calciatore Martin Baturina è iniziata nel 2020/21, quando ha giocato con la squadra giovanile del Dinamo Zagreb Under 19 nella HNL Junior. Ha avuto la possibilità di mettersi in mostra e dimostrare il suo talento, giocando una partita e mostrando grande impegno e abilità sul campo. Nella stesso anno, è stato anche incluso nella squadra riserve del Dinamo Zagreb II nella 1. NL. Durante la stagione, ha disputato 8 partite dimostrando di essere un giocatore promettente. Sebbene non abbia segnato alcun gol, ha dimostrato una buona capacità di contribuire alla squadra.

Nella stagione successiva, nel 2021/22, Baturina è stato promosso nella prima squadra del Dinamo Zagreb nella 1. HNL. Ha avuto l’opportunità di giocare 13 partite, segnando due gol e fornendo anche 4 assist. Ha dimostrato una grande capacità di fornire supporto ai suoi compagni di squadra e di segnare gol importanti. Inoltre, ha rappresentato il Dinamo Zagreb nell’Europa League, giocando 2 partite e ricevendo un cartellino giallo. Nella stessa stagione, ha anche partecipato alla coppa nazionale, giocando 2 partite e ricevendo un cartellino giallo. Inoltre, ha avuto l’opportunità di partecipare alle qualificazioni per la UEFA Champions League, disputando una partita.

Nel 2022/23, Baturina ha continuato a brillare nella Prima Divisione Croata, rappresentando la squadra in 34 partite. Ha segnato 6 gol, dimostrando un grande istinto per il gol, e ha fornito anche 12 assist, dimostrandosi un giocatore di grande classe. Ha ricevuto anche 2 cartellini gialli durante l’anno.

Nella stessa stagione, ha anche partecipato alla UEFA Champions League, giocando 5 partite e ricevendo un cartellino giallo. Ha anche avuto la possibilità di giocare nella coppa nazionale, disputando 3 partite. Inoltre, ha giocato 6 partite nelle qualificazioni per la UEFA Champions League, ricevendo un cartellino giallo. Ha anche rappresentato la squadra nel Super Cup, giocando una partita e segnando un gol.

Nel 2023/24, Baturina ha cominciato la stagione con 7 presenze in campionato, diventando sempre più leader della sua squadra. Ha anche partecipato alle qualificazioni per la UEFA Champions League, giocando una partita, e ha avuto l’opportunità di giocare nella Supercoppa di Croazia, disputando una partita e segnando un gol decisiva per la vittoria del club.

La carriera di Martin Baturina ha dimostrato un costante miglioramento e successo nel calcio croato. Grazie alle sue abilità tecniche e alla sua determinazione, ha dimostrato di essere un giocatore di grande classe. Con il suo talento e il suo impegno, sembra destinato a una carriera di successo nel calcio.

Ha già un grande rapporto con i colori della Nazionale. Ha fatto parte di differenti nazionali giovanili croate. L’8 ottobre 2021 fa il suo debutto con la Croazia U-21 subentrando al posto di Lukas Kačavenda nel successo interno contro la Norvegia (3-2). Il 28 marzo 2023 segna la prima rete con i Mladi Vatreni in oocasione dell’amichevole vinta contro l’Inghilterra (1-2). Nel novembre 2023 viene convocato per la prima volta in nazionale maggiore.

E’ un giocatore che sta attirando le attenzioni di grandi club, queste qualificazioni agli Europei possono dimostrare ancora di più di che pasta è fatto, qualora dovesse esordire in Nazionale, con il sogno, di questo ragazzo, di poter far parte dei prossimi Europei 2024.

Foto: Instagram personale