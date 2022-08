Batshuayi: “Lukaku? I miei problemi al Chelsea erano Diego Costa e Conte”

Romelu Lukaku, tornato a Milano dopo la parentesi vissuta in prestito al Chelsea, ha fatto fatica a imporsi all’interno dei “Blues”, tanto da volerla lasciare dopo appena una stagione. Michy Batshuayi ne ha parlato nell’intervista rilasciata a Voetbal Magazine, esprimendosi anche sulle sue difficoltà: “Non posso parlare senza sapere di Romelu, ma per me è molto chiaro: il problema era Diego Costa. A quel tempo, penso che non ci fosse nessun giocatore che avrebbe potuto detronizzarlo. E nella mia seconda stagione, mentre sto facendo una grande preparazione, arriva Morata. Quindi anche lì è stato complicato. Ma dopo, nonostante ciò, ogni volta che entravo segnavo. In effetti, è abbastanza strano da dire, ma la squadra era così forte che era facile segnare gol. Quando giochi con certi calciatori, tutti diventa facile”.

Il belga ha parlato anche di Antonio Conte: “Ha detto tutto e il contrario di tutto. Quando arrivo per la prima volta, mi chiama, abbiamo una lunga conversazione e mi dice che il suo progetto è farmi giocare nei due davanti con Diego Costa. Se gli credevo? Certamente, perché Conte in tutta la carriera ha giocato con due attaccanti. Tranne che al Chelsea con me (ride, ndr). Non capisco. E sono sicuro che avremmo passato un’ottima stagione insieme. Ma dato che il club gira, non posso nemmeno dire nulla. Altrimenti si dice che il ragazzo è arrabbiato, che pensa solo a se stesso. La verità è che sono stato preso spesso in giro”.

Foto: Twitter Batshuayi