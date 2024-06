Batistuta sulla Fiorentina: “Due finali di seguito meritano solo applausi. Beltran? Dovrebbe giocare di più”

Anche Batistuta è presente alla diciannovesima edizione della Golf Cup della fondazione Vialli e Mauro. L’ex bomber della Fiorentina ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Viola e non solo, diversi i temi trattati. Ecco le sue parole:

Sull’importanza di essere all’evento: “È molto importante perché stimavo molto Gianluca, mi è sembrato sempre un grandissimo professionista. Poi l’ho conosciuto, era una grandissima persona e avere la possibilità di essere qua per collaborare alla sua causa è bello, sono contento di essere venuto”.

Sulla Fiorentina e Beltran: “Due finali di seguito meritano solo applausi. Però nel calcio si cerca sempre il male. Sono finali e si è perso all’ultimo minuto. Secondo me poteva giocare meglio, ma è una finale. Può capitare. Beltran? Dovrebbe giocare di più, non sta giocando come merita. Ma io non sono l’allenatore. Per me è un buon giocatore. Tutti gli argentini della Fiorentina sono forti e punterei su di loro”.

Poi su Lautaro e la sua scelta di restare all’Inter: “Non lo so. Non parlo con Lautaro, ma se ha scelto così immagino che sia il meglio per lui. Nessuno fa niente perché obbligato. Lui ha dato tanto all’Inter e l’Inter ha dato tanto a lui. Non vedo perché doveva cambiare”.

Foto: twitter Fiorentina