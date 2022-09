Batistuta: “Sono pronto per una nuova avventura a Firenze. Vorrei essere una figura come Maldini e Zanetti”

Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, analizzando un impegno societario con i viola, una figura forte, come Zanetti e Maldini a Milano.

Queste le sue parole: “Sono pronto per una nuova avventura a Firenze. Per adesso non c’è mai stata la possibilità ma credo che la Fiorentina abbia bisogno di una figura carismatica come Zanetti all’Inter o Maldini al Milan. Eredità di Antognoni? Sì esatto, so cosa rappresenti per Firenze. Anche la Roma non dovrebbe fare a meno di Totti. Per fare funzionare un club non bastano solo i risultati, sono importanti anche le emozioni che suscitano nella gente. Quando sono arrivato all’Inter, c’era Facchetti. Un punto di riferimento, un modello”.

Foto: twitter Fiorentina