Batistuta: “La mia Argentina favorita ai Mondiali. Ho visto Messi diverso, più sicuro”

Gabriel Omar Batistuta, ospite del Festival dello Sport di Trento, ha fatto un pronostico sui prossimi Mondiali in Qatar: “Premetto che parlo da tifoso perché il Mondiale è davvero una competizione molto particolare e complessa, però credo che mai come la prossima edizione potrebbe essere quella giusta per noi (argentini, ndr)”. E ha proseguito: “Ci presenteremo carichi e quadrati come non mai, aver vinto la Coppa America è stato un viatico davvero importante, ho visto un Messi diverso più sicuro, più centrale e cercato dai propri compagni dentro e fuori dal campo. Anche nelle altre zone del campo siamo completi e competitivi. Certo non mancheranno altre formazioni di grande valore: basti pensare a Brasile, Spagna, Germania e Francia, ma sono comunque ottimista”.

Foto: Guardian