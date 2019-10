Batistuta: “La Fiorentina è ripartita, che colpo Ribery. Montella lavora bene”

Gabriel Omar Batistuta, in passato attaccante della Fiorentina, ha parlato della formazione Viola di Montella ai microfoni di Sky: “Sta facendo quello che può fare, né più né meno. È una squadra fatta di corsa, dopo il cambio di proprietà. L’acquisto di Ribery è un gran colpo di fortuna, nessuno si aspettava di vederlo così. L’organico è quello che è, io cercherei di mettere in campo un centravanti per sfruttare ancora di più le giocate del francese e di Chiesa. Montella sta lavorando bene”.

Foto: Fiorentina Twitter