Batistuta: “Impatto negativo con Firenze, ma adesso è casa mia”

C’era anche Gabriel Omar Batistuta alla presentazione del progetto per il nuovo Stadio Franchi presso il Salone dei Cinquecento all’interno di Palazzo Vecchio. L’ex numero 9 viola ha ricordato l’impatto con Firenze all’arrivo in Italia: “La prima impressione di Firenze è stata bruttina, venivo dall’Argentina che ha tutte case nuove. Se ce n’è una vecchia si butta giù, non c’è questa cultura. Sul raccordo di Firenze sud a mia moglie chiesi: ‘Ma dove siamo capitati?’. Una cosa durata una settimana, ci siamo subito innamorati capendo lo spirito dei fiorentini. Posso dire tranquillamente che questa è casa mia, ho forse più amici che qua in Argentina! Mi sento un fiorentino, appena arrivato sono stato responsabilizzato perché ho sentito di immedesimarmi e sposare un’idea“.

Bati è sempre stato dell’idea che per raggiungere un obiettivo serva lavorare e non attendere che piovano regali dal cielo: “Per prima cosa gli chiederei per cosa gioca. Se lo fa per essere Cristiano Ronaldo o Messi, gli consiglierei di smettere subito e cercare un’altra strada. Facciamo vedere ai ragazzi chi vince in copertina, ma nessuno ti regala niente, bisogna lavorare“.

Foto: Twitter Fiorentina