Batistuta: “Icardi? Segna tanto, non capisco perché l’Inter l’abbia ceduto. Lautaro già un campione”

Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter, ha parlato di Icardi e Lautaro ai microfoni di Sky: “Icardi? Segna tanto, non capisco perché l’Inter l’abbia ceduto, non lo capisco davvero. I problemi con lo spogliatoio possono essere una giustificazione ma il problema doveva essere davvero grave. Io lo terrei sempre.Lautaro Martinez? È già un campione. Tra un paio di anni lo sarà ancora di più. Ha tutte le caratteristiche per fare benissimo. Mi piace”.

Foto: zimbio