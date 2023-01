Batistuta: “Commisso dice che vuole vincere a Firenze. Ma se vendi Chiesa e Vlahovic dimostri di non avere ambizione”

Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante della Fiorentina e della Roma (tra le altre), ha parlato a Dazn del club e delle ambizioni della Viola.

Queste le sue parole: “Vedo una società che ha voglia di fare, ma con una mentalità americana in Italia. Non è stato facile entrare: hanno venduto un paio di pezzi grossi come Vlahovic e Chiersa e non sono d’accordo. Se vuoi vincere devi tenerli. Hanno buone intenzioni e credo che possano fare qualcosa di buono. Commisso mi ha detto che vuole vincere in poco tempo, ma penso che potranno farlo forse più lentamente”.

Foto: twitter Fiorentina