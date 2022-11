Batistuta: “Amo Julián Álvarez, mi piace molto Lautaro Martínez. Sono attaccanti affermati”

Batistuta, leggenda dell’Argentina, in un’intervista concessa a Olè ha ribadito la sua fiducia sulla squadra, su Messi e si è concentrato soprattutto su Alvarez e Lautaro Martinez. Ecco le sue parole alla vigilia della partita contro L’Arabia Saudita: “L’Argentina è una bella squadra, ho fiducia in loro e in Leo. Gli attaccanti? Non ce ne sono grossi fisicamente come ai miei tempi, giocano un po’ diversamente. Amo Julián Álvarez, mi piace molto Lautaro Martínez. Non siamo così male. Julián è andato di recente in Europa, è in una squadra dove non è facile trovare un posto e tuttavia l’ha trovato, lo tengono in considerazione. E Martínez è all’Inter da quattro anni, ha un nome, gioca. Sono attaccanti affermati”.

Foto: Twitter Argentina