Batistuta a Messi: “Spero che tu possa battere il mio record e regalarci la Coppa del Mondo”

Come riportato stamattina, Leo Messi ha raggiunto Gabriel Omar Batistuta in testa alla classifica di miglior marcatore dell’Argentina ai Mondiali, con 10 gol segnati.

Il Re Leone, ex attaccante di Fiorentina, Inter e Roma, su Instagram ha applaudto la Pulce, auguriandogli di superare questo record e riportare il Mondiale in Argentina.

Queste le sue parole: “Ho tenuto questo record per 20 anni e mi sono divertito. Adesso è un grande piacere condividerlo con te, sperando con tutto il cuore che tu possa superarlo già dal prossimo match e riportarci la Coppa del Mondo”.

Foto: Twitter Batistuta