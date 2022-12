Bastos incredulo: “Davvero il Brasile ha perso contro questa Croazia?”

Ieri si è chiusa l’avventura in Qatar della Croazia. Ma prima dell’eliminazione arrivata contro l’Argentina, la Nazionale croata ha eliminato il Brasile ai quarti di finale. Michel Bastos, ex giocatore di Roma e Lione, ha così commentato la vittoria dell’Argentina: “Davvero abbiamo perso contro questa squadra? Penso che nei primi 30 minuti la Croazia sia stata meglio di quella ammirata contro il Brasile. Sono riusciti a gestire il possesso ma non sono riusciti ad essere pericolosi e così l’Argentina ha trovato spazi. Con il primo gol e con la qualità che ha, è riuscita a vincere 3-0. Adesso noi brasiliani ci chiediamo come sia possibile aver perso, ma fa parte del gioco. Congratulazioni ai nostri amici argentini“.

Foto: Instagram Croazia