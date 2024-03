Bastoni via social: “La delusione è tanta, ma oggi più che mai è un onore far parte di questa squadra. Sapremo reagire come una famiglia”

C’è ancora tanta delusione in casa Inter per l’eliminazione dalla Champions League avvenuta ieri sera per mano dell’Atletico Madrid. Il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha scritto poco fa un post via Instagram, mostrando il suo disappunto per il risultati ma allo stesso tempo suonando la carica in vista del finale di stagione: ” La delusione è tanta, ma oggi più che mai è un onore far parte di questa squadra. Sapremo reagire come una famiglia.Abbiamo un lavoro da terminare! Sempre e solo forza Inter.”

Foto: Twitter F.C. Inter