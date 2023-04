Bastoni: “Siamo uniti e ne verremo fuori. Abbiamo tutto per poterci salvare”

Simone Bastoni, difensore dello Spezia, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta col Monza.

Queste le sue parole: “Purtroppo nel calcio capitano questi momenti, quella a fine partita non è stata una contestazione ma un modo per incitarci ancora di più. Siamo uniti e ne verremo fuori. Ci sono sicuramente le motivazioni per salvarci, è un momento nel quale non riusciamo a sbloccare la partite. Dobbiamo continuare a lavorare per uscire da questa situazione”.

Si è inceppato qualcosa? “Non credo che ci sia qualcosa in particolare, se non riesci a segnare diventa difficile perché quando vai sotto poi non è facile recuperare. Il nostro è un problema che si può risolvere e cercheremo di farlo”.

Foto: transfermarkt