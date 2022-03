Bastoni: “Se senti pressione per queste partite dovresti cambiare mestiere. Anfield? Grandissima emozione”

In conferenza stampa è intervenuto anche il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni. Queste le sue parole: “Della partita d’andata cambierei ovviamente il risultato. Il Liverpool è fortissimo e ha grandissima storia. Proveremo a metterli in difficoltà. Salah, Mané e Diogo Jota sono fortissimi, servirà spirito di gruppo. Anfield? Sarà una bellissima e grandissima emozione, già ho assaggiato Wembley che ci ha portato fortuna. Pressione? Se senti pressione per certe partite e hai paura, forse dovresti cambiare mestiere. Non vedo l’ora siano le nove di domani per giocare questa partita”.

FOTO: Instagram Bastoni