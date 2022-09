Bastoni risponde ad Arnautovic: 1-1 tra Spezia e Bologna all’intervallo

Termina 1-1 la prima frazione di gioco tra Spezia e Bologna. Parte forte la squadra di Mihajlovic che dopo appena 6 minuti, passano in vantaggio con il solito Marko Arnautovic. Sembrava ormai un primo tempo destinato a terminare con gli emiliani in vantaggio, ma non era dello stesso pensiero Simone Bastoni che al 47’ lascia andare un gran tiro dal limite che non lascia scampo a Skorupski. Termina così 1-1 il primo tempo al Picco.

Foto: Instagram Spezia