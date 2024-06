Bastoni: “Rispetto per la Croazia, ma non paura. La batosta con la Spagna ci ha unito di più”

Nella conferenza stampa della vigilia del match dell’Italia contro la Croazia, oltre al ct ha parlato anche Alessandro Bastoni, autore del gol del pareggio nel match inaugurale contro l’Albania. Di seguito le parole del difensore dell’Inter:

“Paura è un concetto che io accosto a qualcosa di più grave del calcio. Abbiamo visto la Croazia, anche nello 0-3 con la Spagna ha creato occasione, poteva fare più di un gol. Abbiamo grande rispetto per la Croazia, conosciamo i giocatori, sappiamo che esperienza hanno. Hanno più di 80 partite insieme, spesso non succede nemmeno in un club. Ma la batosta con la Spagna ci ha lasciato tanto, ci ha unito ancora di più. È quando si perde che esce il vero valore dell’uomo e del giocatore. Credo siano usciti e vogliamo dimostrarlo domani”.

Foto: instagram Bastoni