Bastoni: “Non siamo entrati con la testa giusta, ma alla fine conta chi resta in piedi fino alla fine”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha commentato così il match vinto oggi in rimonta dall’Inter sulla Roma per 4-2: “Al di là del gol personale, sono contento perché nel primo tempo non siamo entrati fin campo con la testa giusta. Nell’intervallo ci siamo parlati e poi siamo rientrati in campo con il giusto atteggiamento. Nel primo tempo loro erano più carichi e avevano più voglia di noi di vincere, noi eravamo un po’ contratti, ma alla fine conta chi resta in piedi fino alla fine e per fortuna abbiamo vinto la partita”.

Foto: Instagram Bastoni