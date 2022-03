Bastoni: “Non c’era nessuna crisi prima della Salernitana. Qui non ci sono mele marce”

Anche Alessandro Bastoni, nel corso della conferenza stampa pre Liverpool, è tornato sulla gara con la Salernitana: “Non c’era nessuna crisi prima di venerdì, non ci sono mele marce nello spogliatoio. Questo è quello che conta. Il 5-0 testimonia che siamo compatti e una squadra di spessore e solida. Gosens? Son felice di averlo ritrovato dopo l’esperienza a Bergamo. Ha bisogno di tempo per tornare al top, è consapevole di essere arrivato in un grandissimo club”.

FOTO: Sito Inter