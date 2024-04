Bastoni: “Mi butterei nel fuoco per l’Inter. Avevamo paura di esserci indeboliti”

Durante l’intervista concessa a Il Giornale, il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha così parlato dopo la vittoria dello scudetto, arrivata proprio il derby contro il Milan vinto per 2-1: “Vincere con l’Inter è la cosa più bella, rappresenta tantissimo. Abbiamo fatto molti sacrifici in questi anni e patito molte delusioni. Però ora guardo in faccia la squadra, lo staff e sento che è la mia seconda famiglia. E io mi butterei nel fuoco per questa famiglia, mi butterei nel fuoco”.

Poi ha proseguito: “Erano andati via 12 compagni e avevamo paura di esserci indeboliti perché non conoscevamo chi sarebbe arrivato. Invece i nuovi, oltre a essere forti, avevano una gran voglia di fare. Del talento eravamo sicuri, ma dell’aspetto umano non sai. Ora posso dire che sono veramente dei ragazzi fantastici sia in campo che fuori, si è creata una sintonia incredibile tra vecchi e nuovi”.

Foto: Instagram Bastoni