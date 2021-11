Bastoni: “Inzaghi sta portando avanti alla grande il lavoro di Conte. Il gruppo è unito”

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il derby pareggiato per 1-1 contro il Milan:

“Era importante riuscire a vincere ma quando non si riesce è meglio non perdere, siamo soddisfatti della partita che abbiamo fatto. Mi sento importante come tutti, siamo un gruppo unito e Inzaghi sta portando avanti alla grande il lavoro di Conte. Chi gioca gioca fa sempre bene”.