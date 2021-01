Bastoni: “Inter-Juve sempre speciale. Loro ancora favoriti ma proveremo a vincere”

Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di domenica sera contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Inter-Juventus è sempre una grande emozione, l’ho giocata 3-4 volte ma quando arriva provi sempre le stesse sensazioni. E’ un big match. La Juve vince da tanti anni, il nostro percorso è iniziato lo scorso anno, ora però penso che siamo molto più pronti. E’ un processo, stiamo continuando a crescere e proveremo a metterli in difficoltà anche se non sarà semplice”.

Il gap è stato colmato vista la classifica attuale? “La Juve vince da tanto tempo e noi stiamo facendo un percorso. Stiamo giocando tantissimo a causa del Covid e non guardiamo la classifica, proveremo a fermarli”.

La Juve resta la favorita? “Sicuramente, per forza di cose è la favorita. Da anni c’è un dominio della Juventus, sta a noi e gli altri fermarli”.

Come si ferma CR7? “Non lo so, ha vinto 5 palloni d’oro… Dobbiamo lavorare di squadra, stiamo crescendo, siamo un bel gruppo. Ma la Juve non è solo CR7”.

Quest’anno c’è la sensazione che possa essere l’occasione giusta per vincere in campionato? “Sia questo che lo scorso sono campionati strani, con tante partite ravvicinate. Il nostro è un percorso continuo e stiamo pensando partita dopo partita”.

Conte e Mancini? “Il modo di giocare è simile, costruiamo a tre e c’è pressing alto. Sono allenatori diversi ma mi piacciono entrambi”.

Il mio futuro? “Io sto molto bene all’Inter, a Milano si sta bene e qui c’è una grande società”.

Foto: Twitter Inter