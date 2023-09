Bastoni: “Il Milan è più forte dello scorso anno, ma siamo pronti a fare una grande partita”.

“Siamo tranquilli, abbiamo preparato bene la partita”. Parola di Alessandro Bastoni, che ai microfoni di Inter TV presenta il derby di Milano in programma tra pochi minuti: “Sappiamo come gioca il Milan, abbiamo visto video e siamo pronti a fare una grande partita. Rispetto all’anno scorso hanno messo dentro innesti di qualità, comunque siamo pronti. In partite così le energie saltano fuori da sole, giocare davanti a un San Siro che sarà pieno con la maggior parte di tifosi nostri ci darà la carica”.

Foto: Instagram Bastoni