Bastoni: “E’ un privilegio giocare queste partite. Chance per prendere ancora più consapevolezza in noi stessi”

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Real Madrid: “E’ un privilegio giocare queste partite in questi stadi. Abbiamo la fortuna di arrivare qui già con il passaggio del turno ma vogliamo far bene perchè l’Inter è tanto che non vince a Madrid, per darci carica e per prendere ancor più consapevolezza in noi stessi”. Foto: Twitter Inter