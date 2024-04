Bastoni è il miglior giocatore del mese di marzo in Serie A: sarà premiato prima di Inter-Cagliari

Sarà il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ad essere premiato come miglior giocatore della Serie A nel mese di marzo. Ad annunciarlo la stessa Lega di A con il seguente comunicato ufficiale:

“Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di marzo è stato assegnato al calciatore dell’Inter Alessandro Bastoni. La sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di EA SPORTS FC™ 24. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Cagliari, in programma domenica 14 aprile 2024 alle ore 20.45”.

Questo il commento dell’amministratore delegato delle Lega di Serie A Luigi De Siervo sul conferimento di tale premio al giocatore dei nerazzurri: “Alessandro Bastoni è già un Top Player a livello internazionale e colonna della Nazionale nonostante la giovane età. Perno fondamentale della difesa dell’Inter, fino a questo momento la meno battuta del campionato. È stato capace di fornire tre assist in tre partite nel solo mese di marzo dimostrandosi determinante anche in fase di impostazione. Difensore moderno, capace di coniugare le abilità in marcatura con qualità tecniche da centrocampista. Per tutte queste argomentazioni Bastoni è stato votato dai tifosi della Serie A come il miglior giocatore del mese di marzo”.

Foto: Instagram Bastoni