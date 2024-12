Bastoni: “Diverse squadre mi hanno cercato, ma io voglio restare a lungo all’Inter”

Alessandro Bastoni, difensore dell‘Inter, ha parlato al quotidiano Libero, trattando diversi temi.

Queste le sue parole: “Un difensore più forte di me? Non so se è più forte di me, ma mi piace tanto Gvardiol del City”.

Si è parlato tante volte di Bastoni cercato dai club più importanti al mondo, dal Real in giù. Confermi? “Qualcuno mi ha cercato, ma ho sempre dato massima priorità all’Inter. C’è una vita oltre al calcio e la mia famiglia sta benissimo qui. Gioco in un’Inter al top che lotta per vincere in ogni competizione, non ho mai avuto mezzo pensiero sulla necessità di dover cambiare”.

Dumfries settimana scorsa ha rinnovato il suo contratto e – caso rarissimo – ha detto: “Ci abbiamo messo un po’ perché i soldi sono importanti”.

“Ha ragione Denzel. Sono una parte importante del nostro mestiere. Abbiamo carriere che non durano in eterno e uno dei nostri obiettivi è mettere da parte il più possibile. Ma conta soprattutto stare nel posto in cui vuoi stare. E io voglio stare qui”.

Foto: twitter Inter