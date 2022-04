Bastoni: “Da piccolo sognavo l’Inter e San Siro. Gasperini è stato fondamentale, Conte mi ha consacrato”

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, si è raccontato a Dazn. Queste le parole del centrale italiano: “Da piccolo sognavo l’Inter e San Siro. Uno dei miei idoli è Steph Curry, il mio sogno è vederlo giocare. Lui ha cambiato le regole del gioco a livello difensivo nel basket ed io vorrei fare lo stesso nel calcio. Non mi piace solo difendere ma mi piace anche attaccare e propormi, andare in fase offensiva. I miei punti di riferimento? Don Marco è riuscito a comprendere davvero i miei sacrifici ed è stato il primo a riuscire a farmi abbinare impegno calcistico e scuola. Poi ci sono gli allenatori: Gasperini è stato fondamentale, ha puntato su di me da subito e lo ritengo fondamentale nel mio percorso. Poi Conte mi ha consacrato, gli devo tanto a livello tecnico e di mentalità. Senza una famiglia forte alle spalle si fatica a raggiungere certi risultati e anche oggi mi dice che con la mia testa giusta avrebbe sfondato. L’amore per l’Inter? Ho una figlia che si chiama Azzurra. Se facciamo un’altra figlia, pensiamo di chiamarla Nera, così avremo Nera e Azzurra”.

FOTO: Twitter Inter