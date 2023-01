Bastoni: “Ci tenevamo a vincere. Avevamo il dente avvelenato per come avevano festeggiato loro l’anno scorso”

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato così a fine gara dopo la vittoria della Supercoppa Italiana.

Queste le sue parole a Mediaset: “Ci tenevamo tanto. Avevamo il dente avvelenato dei festeggiamenti dell’anno scorso. Ce li siamo segnati e abbiamo buttato la nostra rabbia in campo. Siamo stati bravi un tutto questo: nell’atteggiamento e nell’interpretare la partita per far capire che oggi non era giornata per loro”.

Gara che potrà essere importante anche in chiave campionato?

“Abbiamo detto anche tre giorni fa dopo Verona che questa partita poteva essere importante sul piano emotivo. Vincendo torniamo a casa convinti che possiamo battere chiunque”.

Il rinnovo? “Manca un anno e mezzo. Ci sono altri rinnovi che vengono prima del mio. Io sono tranquillo, qua sto bene. Quando verrà il mio turno ci sederemo e vedremo il da farsi”.

Foto: twitter Inter