Bastoni chiama Scalvini all’Inter: “Chissà se presto saremo compagni di reparto”

L’Inter si avvicina alla finale di Champions League per provare a conquistare il trofeo più importante del calcio europeo. Ai microfoni di Dazn, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha parlato degli avversari: “Ogni elemento del Manchester City fa paura. Sono un grande estimatore di Guardiola per cui spesso seguo le loro partite. Hanno davvero pochi punti deboli. Sono una squadra completa, non saprei dire chi è il più forte”. Il difensore dell’Inter e della Nazionale, ha strizzato l’occhio ad un altro giovane protagonista del nostro campionato, in vista del prossimo mercato: “Un giovane che apprezzo tanto è Scalvini. So che anche lui ha detto di stimarmi quini chissà, magari presto saremo compagni di reparto sia qui all’Inter che nell’Italia“.

Foto: Bastoni Instagram