Bastoni carica l’Italia: “Stringiamo i denti e lottiamo insieme, meritiamo il Mondiale”

Per la Nazionale azzurra è arrivato il momento della verità: domani la formazione allenata da Roberto Mancini scenderà in campo a Palermo contro la Macedonia del Nord nella prima delle due partite da vincere per strappare il pass che consente l’accesso al prossimo Mondiale in programma fra novembre e dicembre in Qatar.

Il difensore della Nazionale Alessandro Bastoni ha caricato la formazione azzurra in vista dei prossimi due incontri, scrivendo il seguente post sul proprio profilo Instagram: “Domani scenderemo in campo per un appuntamento con il nostro futuro. Stringiamo i denti e lottiamo, insieme. Ci meritiamo di andare avanti, ci meritiamo di andare al Mondiale”.

Foto: Instagram personale Bastoni