Bastoni al 94′: blitz Empoli (3-2), il Sassuolo e Dionisi sempre più nei guai

E’ da poco terminato il match delle 15 di questo sabato di Serie A tra Sassuolo ed Empoli. Lo scontro salvezza si è concluso sul risultato pirotecnico di 2-3. Quinto risultato utile consecutivo e 3 punti pesantissimi per i toscani, in 13esima posizione e a +5 sulla zona retrocessione, che si tirano fuori dalle acque vorticose della basse classifica, inguaiando gli emiliani e mister Dionisi (su cui ci saranno inevitabili valutazioni, il nome

di Grosso resta valido in caso di ribaltone con Semplici all’interno di una ristrettissima lista), fermi al quart’ultimo posto in condominio col Verona a quota 20 punti.

Nella gara del Mapei Stadium partono subito forte gli ospiti, che si portano in avanti all’11’ con Luperto, abile a sfruttare disegna una traiettoria perfetta su calcio da fermo di Marin, e a insaccare di testa da pochi passi. I padroni di casa impiegano almeno 20 minuti per riprendersi dallo shock e provano in tutti i modi a reagire, ma il primo tempo si conclude sul punteggio di 0-1. Nella ripresa i neroverdi riescono a riportare la gara sui binari del pareggio al minuto 54 con Pinamonti, questa volta infallibile dal dischetto dopo i due rigori sbagliati di fila a Bergamo. Sembrerebbe il preludio al ritorno alla vittoria della formazione di Dionisi, e invece sono ancora una volta i toscani a riportarsi in vantaggio al 64′ grazie ad un’ingenuità di Thorstvedt e alla terza rete consecutiva di Niang dagli 11 metri. La gioia degli azzurri dura però solo 13 minuti e il nuovo pareggio arriva con uno stacco perfetto di capitan Ferrari sul calcio piazzato messo in area da Bajrami. Schermaglie finali, la partita sembra scivolare via senza altre particolari emozioni e invece in pieno recupero arriva Simone Bastoni, di nuovo con un incornata su assist di Marin, a tagliare le gambe agli uomini di Dionisi, e a fissare definitivamente il punteggio sul 2-3 per l’Empoli.

Foto: Twitter Empoli