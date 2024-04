Bastoni a rischio per Udine: il difensore ha accusato un affaticamento ai flessori

Simone Inzaghi potrebbe dover fare a meno di Alessandro Bastoni per il prossimo match di campionato, che vedrà i nerazzurri sfidare in trasferta l’Udinese. Il difensore centrale non si è allenato, infatti, insieme ai compagni nell’allenamento odierno, per via di un leggero affaticamento ai flessori. Anche Stefan De Vrij si è allenato ancora a parte. Domani è previsto il ritorno dell’olandese in gruppo, dopo il risentimento muscolare all’adduttore accusato con la nazionale. Da valutare la presenza di entrambi per la gara da giocare in terra friulana.

Foto: sito Inter