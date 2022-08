Basta 1′ a Lukaku per riprendersi l’Inter: 1-0 all’intervallo contro il Lecce

Termina 1-0 il primo tempo tra Lecce e Inter. È bastato meno di un minuto a Romelu Lukaku per lasciare il segno: l’uomo più atteso ha rispettato le aspettative. L’Inter tenere in mano il pallino del gioco, mentre la squadra di Baroni cerca di giocare di rimessa (come era prevedibile). Il primo tempo non regala più emozioni nonostante i quattro minuti di recupero concessi per i diversi interventi dei sanitari delle due squadre dopo alcuni contrasti di gioco particolarmente duri anche se non scorretti.

Foto: Instagram Inter