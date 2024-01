Basic: “Sto bene, voglio dare tutto. Ho scelto Salerno anche per il pubblico”

Il nuovo centrocampista della Salernitana Toma Basic ha rilasciato le prime dichiarazioni con la nuava squadra. Ecco le sue parole, riportate dai canali ufficiali del club: “Prime sensazioni buone. Sono contento di esser qua e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con la squadra e a giocare. Il numero 26? Lo avevo già all’Hajduk Spalato e in Francia, era libero e l’ho preso. Ruolo? Mi piace giocare in tutte le posizioni del centrocampo, con due mediani o come mezzala box to box. Adesso ho 3-4 giorni per prepararmi per la prossima partita. Mi sento bene, sono in buona condizione e sono pronto. Sono in Serie A da due anni e conosco le squadre, come anche la Salernitana. Ora devo solo giocare e presentarmi al meglio possibile. Sono qui anche per il pubblico, spero di avere il supporto di tutti. Ho sentito che qui è un po’ diverso dal solito e sono curioso. Non vedo l’ora di giocare e fare il meglio possibile. Forza Salernitana!”.

Foto: twitter Salernitana